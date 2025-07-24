Nizip'te Tır Yangını Güvenlik Kamerasında
Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir tır, park halindeki tıra çarptıktan sonra alev aldı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir tırın, park halindeki tıra çarptıktan sonra alev alması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu Nizip ilçesi Dutlu Mahallesi yakınlarında, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tır, park halindeki tıra çarptı.
Yakındaki bağevinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, seyir halindeki tırın çarpmanın ardından alev alması ve itfaiye ekiplerinin yangını söndürmesi yer alıyor.
Kaynak: AA / İrfan Aydoğdu - Güncel