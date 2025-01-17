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Nizip'te Sürücülere Güvenli Traktör Kullanımı Eğitimi Verildi

Nizip'te Sürücülere Güvenli Traktör Kullanımı Eğitimi Verildi
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Nizip İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 'Güvenli Tarım, Güvenli Trafik Projesi' kapsamında traktör sürücülerine yönelik güvenli kullanım eğitimi verildi. Eğitimde reflektör kullanımı ve gece görünürlüğünün artırılması üzerinde duruldu.

Nizip İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince "Güvenli Tarım, Güvenli Trafik Projesi" kapsamında sürücülere güvenli traktör kullanımı eğitimi verildi.

Nizip İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Kısım Amirliği ekiplerinin "Güvenli Tarım, Güvenli Trafik Projesi" kapsamında traktör ve tarım araçlarının karıştığı ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarını en aza indirmek, traktör kullanıcılarını bu konuda bilgilendirmek ve farkındalık oluşturmak, can ve mal kaybını önlemek için başlattığı çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda traktör sürücülerine yönelik önemli bilgilendirme yapan jandarma ekipleri, reflektörlerin doğru kullanımına vurgu yaparak gece veya sisli havalarda görünürlüğü artırarak, traktörlerin trafikte daha güvenli hale gelmesinin önemini anlattı.

Kaynak: AA / İrfan Aydoğdu - Güncel
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