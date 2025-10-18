Nizip'te Silahlı Kavga: 2 Kardeş Yaralandı
Gaziantep'in Nizip ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada İbrahim Z. ve Hüseyin Z. adlı kardeşler yaralandı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı ve şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Nizip Sanayi Sitesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.
Kavgada, İbrahim Z. ve Hüseyin Z. isimli iki kardeş silahla yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı kardeşler, Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri olayın ardından kaçan şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel