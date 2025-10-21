Nizip'te Motosiklet Kazası: Yaşamını Yitiren Sürücü Haydar Fırat
Gaziantep'in Nizip ilçesinde meydana gelen kazada, otomobilin çarpması sonucu motosiklet sürücüsü Haydar Fırat (79) ağır yaralanarak hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü M.R.K. (22) gözaltına alındı.
M.R.K. (22) idaresindeki 27 ZC 861 plakalı otomobil, Samandöken Mahallesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak karşı yönden gelen Haydar Fırat'ın (79) kullandığı 27 NK 981 plakalı motosikletle çarpıştı.
Ağır yaralanan Fırat, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Kaynak: AA / İrfan Aydoğdu - Güncel