Nizip'te Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın
Gaziantep'in Nizip ilçesindeki geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz bilinmiyor, soğutma çalışmaları devam ediyor.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, kontrol altına alındı.
İstasyon Mahallesi Nizip Sanayi Sitesi yakınlarında bulunan geri dönüşüm tesisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü, soğutma çalışmaları ise sürüyor.
Kaynak: AA / İrfan Aydoğdu - Güncel