Nizip'te Eşinin Bıçakladığı Kadın 20 Gün Sonra Hayatını Kaybetti

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde eşi İ.A. (64) tarafından 14 yerinden bıçaklanan Ayten Alıcı (64), 20 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.Olay, 10 Ağustos'ta ilçeye bağlı Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. İ.A. ile eşi Ayten Alıcı arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi ile İ.A., eşi Ayten Alıcı'yı defalarca bıçakladı. İ.A., daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak eşini bıçakladığını söyledi. Ağır yaralanan kadın ambulansla özel bir hastaneye kaldırılırken, eşi gözaltına alındı. İ.A. işlemleri sonrası tutuklandı. Hastanede 20 gündür tedavisi süren Ayten Alıcı, yaşam mücadelesini kaybetti. Ayten Alıcı'nın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından toprağa verildi. Soruşturma sürüyor.

Haber: Kadir GÜNEŞ- Kamera: Ahmet ATMACA-GAZİANTEP-DHA