Nizip'te çocuklar oyun şenliğinde eğlendi - Haberler

Nizip'te çocuklar oyun şenliğinde eğlendi Gaziantep'in Nizip ilçesinde 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencilere yönelik "Kadim Oyunlar Çocuk Şenliği" düzenledi. Gaziantep'in Nizip ilçesinde 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencilere yönelik "Kadim Oyunlar Çocuk Şenliği" düzenledi. İlçe Müftülüğü tarafından Nizip Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen program Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı. İlçe Müftüsü Selahattin Özçelik'in konuşmasının ardından öğrenciler halat çekme, balon, çuval oyunu, top gibi geleneksel oyunları oynayarak yap-boz, ebru, boyama ve atölye çalışmaları gibi etkinliklerle doyasıya eğlendi. Programa, İlçe Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, Belediye Başkanı Mehmet Sarı ve protokol üyeleri katıldı. AA / İrfan Aydoğdu - Güncel Gaziantep Hisarcık Nizip Güncel Haberler

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