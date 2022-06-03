Nizip'te çocuklar oyun şenliğinde eğlendi - Haberler

Nizip'te çocuklar oyun şenliğinde eğlendi
AA - İrfan Aydoğdu - Güncel
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Gaziantep'in Nizip ilçesinde 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencilere yönelik "Kadim Oyunlar Çocuk Şenliği" düzenledi.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencilere yönelik "Kadim Oyunlar Çocuk Şenliği" düzenledi.
İlçe Müftülüğü tarafından Nizip Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen program Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.
İlçe Müftüsü Selahattin Özçelik'in konuşmasının ardından öğrenciler halat çekme, balon, çuval oyunu, top gibi geleneksel oyunları oynayarak yap-boz, ebru, boyama ve atölye çalışmaları gibi etkinliklerle doyasıya eğlendi.
Programa, İlçe Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, Belediye Başkanı Mehmet Sarı ve protokol üyeleri katıldı.
AA / İrfan Aydoğdu - Güncel