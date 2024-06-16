Nizip'te Bayramlaşma programı

Nizip ilçesinde, Kurban Bayramı nedeniyle bayramlaşma töreni yapıldı.

İlçe Kaymakamı Kaymakamı Osman Uğurlu, Belediye Başkanı Ali Doğan ve diğer yetkililerin katılımıyla şehitlik ziyareti yapıldı.

İlçe Müftüsü Selahattin Özçelik tarafından dua okundu, duanın ardından şehit kabirlerine karanfil bırakıldı.

Protokol üyeleri, daha sonra Merkez Polis Karakolu ve İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret ederek güvenlik güçleriyle bayramlaştı.