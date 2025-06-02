Nizip'te Asayiş Uygulaması: 130 Şüpheli Yakalandı

Nizip'te Asayiş Uygulaması: 130 Şüpheli Yakalandı
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Gaziantep'in Nizip ilçesinde gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, ruhsatsız silahlar, çalıntı araçlar ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi. 130 şüpheli yakalandı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde polis ekiplerince asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, şüpheli ve aranan kişilere yönelik uygulama yapıldı.

Uygulama kapsamında ekipler, bazı araçları durdurup arama yaptı, sürücülerin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünü gerçekleştirdi.

Uygulamalarda 7 ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, çalıntı araç, bir miktar uyuşturucu madde ile 170 paket kaçak sigara ele geçirildi. Çeşitli suçlardan aranan 130 şüpheli yakalandı.

Asayiş uygulamalarının düzenli aralıklarla devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA / İrfan Aydoğdu - Güncel
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