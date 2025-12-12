Gaziantep'te 7 yaşındaki çocuğu bıçaklayan kadın tutuklandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, 7 yaşındaki çocuğu bıçaklayan kadın tutuklandı.

İlçeye bağlı Menderes Mahallesi'nde R.Y. ile komşusu arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu R.Y, komşusunun 7 yaşındaki oğlu E.B.'yi bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

E.B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan R.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

R.Y'nin ilçedeki bir okulda temizlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.