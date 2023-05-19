Nizip'te 19 Mayıs kutlamaları yapıldı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenle kutlandı. Törene protokol üyeleri, daire amirleri, okul müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

Kültür Parkında düzenlenen törende Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Faruk Çiçek tarafından anıta çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulup ve İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra semt sahasında devam eden programda, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı.

Şiirler okunarak devam eden program halk oyunları, tekvando, judo gösterileri ve kız ve erkek koşuları gerçekleştirildi.

Program, yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerin verilmesiyle son buldu.

Törene, Kaymakam Oğuz Alp Çağlar, Nizip Belediye Başkan vekili Salih Uygur, protokol üyeleri, daire amirleri, okul müdürleri ve vatandaşlar katıldı.