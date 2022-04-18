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Nizip protokolü yetim ve öksüzlerle buluştu

AA - İrfan Aydoğdu - Güncel
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Nizip protokolü yetim ve öksüzlerle buluştu

Nizip Kaymakamlığı ve Nizip Belediyesi'nce yetim ve öksüz çocuklara yönelik iftar programı düzenledi.

Nizip Kaymakamlığı ve Nizip Belediyesi'nce yetim ve öksüz çocuklara yönelik iftar programı düzenledi.

Hasan Hüseyin Akdoğan Anadolu Lisesi'nde düzenlenen iftarda Kaymakam Oğuz Alp Çağlar ve Belediye Başkanı Mehmet Sarı ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Kaymakam Çağlar, katılımlarından dolayı tüm ailelere teşekkür ederek öksüz ve yetim çocukların her zaman yanında olduklarını belirtti.

Belediye Başkanı Sarı da öksüz, yetim ve ihtiyaç sahiplerine destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

AA / İrfan Aydoğdu - Güncel

Nizip Belediyesi, Oğuz Alp Çağlar, Anadolu Lisesi, Mehmet Sarı, Güncel, Haberler

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