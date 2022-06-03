Nizip Kaymakamı ve Belediye Başkanı vatandaşları ziyaret etti - Haberler

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Nizip Kaymakamı ve Belediye Başkanı vatandaşları ziyaret etti

AA - İrfan Aydoğdu - Güncel
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Nizip Kaymakamı ve Belediye Başkanı vatandaşları ziyaret etti

Nizip Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar ve Belediye Başkanı Mehmet Sarı, esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

Nizip Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar ve Belediye Başkanı Mehmet Sarı, esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

Çağlar ile Sarı, ilçe merkezi ve kırsaldaki vatandaş ve esnafı ziyaret ederek, bir süre sohbet etti.

Kaymakam Çağlar, devletin her zaman halkının yanında olduğunu söyledi.

Belediye Başkanı Mehmet Sarı da vatandaşları sık sık ziyaret ettiklerini belirterek, "Muhtarlarımızl sorunları yerinde göreceğiz. Amacımız mahallelerimiz hakkında bilgi sahibi olup sorunların çözümlerini bulmak. Mahallerdeki eksiklikleri yerinde tespit ederek en kısa sürede giderilmesini sağlamaktır." dedi.

AA / İrfan Aydoğdu - Güncel

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