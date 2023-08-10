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Nizip Hastanesinde Silahlı Kavga: 3 Yaralı

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Gaziantep'in Nizip ilçesinde, hastanede karşılaşan husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Olay nedeniyle poliklinik servisi boşaltıldı ve polis soruşturma başlattı.

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, hastanede karşılaşan husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Nizip Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan iki grup hastanede karşılaştı. Aralarında çıkan tartışma, tabancanın da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Hastane içerisinde duyulan silah sesleri nedeniyle sağlık personeli ile poliklinikte bulunanlar panik ve korku yaşadı. Çıkan arbedede kurşunların isabet ettiği İbrahim Halil B., Fatih Eren B. ve Kemal Ş. yaralandı. Kanlar içerisinde yere yığılan yaralılar, hastanenin acil servisinde tedavi altına alındı. Olay nedeniyle poliklinik servisi, tedbir amaçlı boşaltılırken, polis soruşturma başlattı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Nizip Devlet Hastanesi Güncel Haberler

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