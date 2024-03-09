Üye Girişi
Haberler

Nizip Fevkani Camisi, yeniden ibadete açılıyor

Güncelleme:

Geçen yıl yaşanan deprem felaketi sonrasında ağır hasarlı olduğu tespit edilerek ibadete kapatılan Nizip Fevkani Camisi, yarın akşam kılınacak ilk teravih namazıyla yeniden ibadete açılacak. Caminin restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Geçen yıl yaşanan deprem felaketi sonrasında ağır hasarlı olduğu tespit edilerek ibadete kapatılan Nizip Fevkani Camisi, yarın akşam kılınacak ilk teravih namazıyla yeniden ibadete açılacak.

Yaklaşık bin yıllık bir yapı olan ve 18'inci yüzyıl itibarıyla cami olarak hizmet veren Nizip Fevkani Camisi, depremlerin ardından yapılan incelemede ağır hasarlı olarak belirlendi.

İbadete kapatılan eserin yeniden hizmet verebilmesi için Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyon çalışması başlatıldı.

İhya ve güçlendirme işlemleri tamamlandı

Restorasyon kapsamında, caminin duvarları güçlendirildi, kapı ve pencereler yenilendi, minber ve kürsü yapıldı.

Aydınlatma avizeleri takılan ve seslendirme sistemi yapılan caminin ihya ve güçlendirme işlemleri tamamlandı.

Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deprem bölgesinde yer alan ve ağır hasarlı olduğu tespit edilerek ibadete kapatılan camilerde çalışmaların hızla devam ettiğini söyledi.

Aksu, "Bu kapsamda bölgede 7 ayda restorasyonunu tamamladığımız Nizip Fevkani Camisi'ni yarın kılınacak ilk teravih namazıyla ibadete açıyoruz . Gaziantep halkına hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Bölgede hayatın normalleşmesine yönelik çalışmaların da Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle aynı seviyede devam ettiğini dile -getiren Aksu, "İnsanımızın yanında olduğumuz gibi köklü tarihimizin mirası eşsiz vakıf eserlerimizi de korumak asli vazifemizdir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

Cami Kültür Yaşam Kültür Sanat Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEM Parti Adana Kahta Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Adana Kahta adayı Osman Özbek kimdir? DEM Parti Adana Gölbaşı Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Adana Gölbaşı adayı Ergün Varhan kimdir? DEM Parti Adana Besni Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Adana Besni adayı Mustafa Sular kimdir? DEM Parti Adana Yüreğir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Adana Yüreğir adayı İbrahim Kocaman kimdir? DEM Parti Adana Seyhan Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Adana Seyhan adayı Mehmet Karakış kimdir? DEM Parti Adana Karataş Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Adana Karataş adayı Vejdi Oral kimdir? DEM Parti Adana Çukurova Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Adana Çukurova adayı Mehmet Can Çelik kimdir? DEM Parti Adana Ceyhan Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Ceyhan adayı Cemal Gök kimdir? DEM Parti İstanbul Kadıköy Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Kadıköy adayı Veysi Eski ve Nimet Çelebi Erdoğan kimdir? DEM Parti İstanbul Beykoz Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Beykoz adayı Senem Yılmaz ve Recep Yılmaz kimdir? DEM Parti İstanbul Sultanbeyli Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Sultanbeyli adayı Ertan Hamidoğlu ve Rahime Kürkçü kimdir? DEM Parti İstanbul Ümraniye Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Ümraniye adayı Edip Alpata ve Zülfiye Hazar kimdir? DEM Parti İstanbul Adalar Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Adalar adayı Mehmet Galip Ataş ve Kristin Selekman kimdir? DEM Parti İstanbul Arnavutköy Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Arnavutköy adayı Mehmet Karadağ ve Durdane Bulgan kimdir? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 9 Mart Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title