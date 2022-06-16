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Nizip Belediyesi'nden öğrencilere karne hediyesi

AA - İrfan Aydoğdu - Güncel
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Nizip Belediyesi'nden öğrencilere karne hediyesi

Nizip Belediyesi, karne hediyesi olarak 10 bin öğrenciye oyun merkezi ve lunapark bileti verecek.

Nizip Belediyesi, karne hediyesi olarak 10 bin öğrenciye oyun merkezi ve lunapark bileti verecek.

Yapılacak olan etkinlikle ilgili bilgi veren Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, öğrencilerin yaz tatili eğlencelerini gönülleriyle geçirmeleri için özel bir etkinlik hazırladıklarını söyledi.

Düzenlenecek olan etkinlikle, karnelerini alan öğrencilere eğlenceli bir tatil dönemi yaşatmak istediklerini aktaran Sarı, "Bizler her alanda olduğu gibi eğitim, öğretim ve spor alanında da kıymetli hemşerilerimizin hizmetindeyiz çünkü biz hemşerilerimizi ve geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı çok seviyoruz. İşte bu sebeple hem çocuklarımıza keyifli bir tatil yaşatmak hem de sosyalleşmelerini arttırabilmek adına bu yıl böyle bir etkinlik düzenledik. Etkinlik kapsamında Nizip Belediyesi olarak ilçemizde öğrenim gören, takdir ve teşekkür belgesi alan 10 bin öğrencimize karne hediyesi olarak verilmek üzere oyun merkezi ve lunapark biletini Milli Eğitim Müdürlüğümüze teslim ettik. Çocuklarımıza iyi bir tatil dönemi diliyorum." dedi.

AA / İrfan Aydoğdu - Güncel

Nizip Belediyesi Mehmet Sarı Güncel Haberler

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