Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, ilçe esnafını ziyaret etti.

Cumhuriyet Mahallesi ile Attarali Meydanı'ndaki iş yerlerini ziyaret eden Doğan, esnafa hayırlı ve bereketli işler temennisinde bulunarak talep ve önerileri dinledi.

Doğan, Nizip için birlik ve beraberlik içinde çalışarak hizmet edeceklerini belirtti.

Toplumun bütün kesimleriyle bir araya gelmeye devam edeceklerini ifade eden Doğan, şunları kaydetti:

"Esnaf buluşmalarına büyük önem veriyor ve her fırsatta şehrin farklı noktalarında esnaf ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. Ziyaretlerimiz kapsamında yaptığımız ve yapacağımız çalışmaları esnaflarımız ile paylaşarak bizlerden ne talep ediyorlar onu dinliyoruz. Yakın ilgi ve alakalarından dolayı tüm hemşerilerimize ve esnaflarımıza teşekkür ediyorum."