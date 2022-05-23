Niyazi Koyuncu'nun konseri, Pendik Belediyesi tarafından iptal edildi - Haberler

Sanatçı Niyazi Koyuncu, Pendik Halk Eğitim Merkezi'nin 25 Mayıs'ta Sahil Meydanı'nda düzenleyeceği etkinlikte sahne almasının AK Partili Pendik Belediyesi tarafından engellendiğini duyurdu.

"DAHA GÜR SÖYLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Koyuncu, "Belediye, iptal gerekçesi olarak kurumlarının 'değer yargılarını ve görüşlerini' paylaşmayan bir müzisyenin, Pendik meydanlarında konser yapmasına müsaade edilemeyeceğini sunmuştur. Tüm yasaklara ve ötekileştirme çabalarına rağmen şarkılarımızı hep birlikte ve daha gür söylemeye devam edeceğiz" dedi.

AYNUR DOĞAN'IN KONSERİ DE İPTAL EDİLMİŞTİ