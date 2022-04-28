NİTRO? İLE ARAMADA 29 BİN 400 UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

NİTRO? İLE ARAMADA 29 BİN 400 UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

TEM Otoyolu'nda durdurulan otobüste narkotik köpeği 'Nitro' ile yapılan aramada 29 bin 400 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

TEM Otoyolu'nda durdurulan otobüste narkotik köpeği 'Nitro' ile yapılan aramada 29 bin 400 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu üzerinde takibe aldığı yolcu otobüsünü durdurdu. Narkotik köpeği 'Nitro' ile otobüsün bagajında arama yapıldı. 'Nitro' bir karton kutunun önünde tepki verdi. Ö.K. isimli yolcuya ait kutu açıldığında 7 kilo 700 gram ağırlığında 29 bin 400 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ö.K. gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title