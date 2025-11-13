Haberler

Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonunda 64 Şüpheli Yakalandı

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düzenlenen operasyonda 23 ilde 64 şüphelinin yakalandığını ve 25'inin tutuklandığını açıkladı. Şüphelilerin dolandırıcılık yöntemiyle 1.8 milyar lira işlem hacmi tespit edildi.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 23 ilde 'nitelikli dolandırıcılık' suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarda 64 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 25'inin tutuklandığını, 39'u hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son 10 gündür nitelikli dolandırıcılık şebekelerine yönelik gerçekleştirilen operasyonların detaylarını açıkladı. Buna göre; Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde ve Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı yönetiminde Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Batman, Bursa, Çanakkale, Denizli, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Manisa, Mersin, Niğde, Sinop, Şanlıurfa, Şırnak ve Tokat'ta düzenlenen operasyonlarda 14 kişiyi dolandırdığı belirlenen 64 şüpheli yakalandı. Bunlardan 25'i tutuklandı, 39'u hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulandı. Banka hesaplarında 1 milyar 815 milyon lira tutarında işlem hacmi tespit edilen şüphelilerin, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak ve sahte internet siteleri üzerinden inşaat demiri satışı vaadiyle vatandaşları dolandırdıkları ifade edildi.

Bakan Yerlikaya, "Güvenlik güçlerimizle birlikte vatandaşlarımızı dolandıran suç şebekelerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz" diyerek, operasyonlarda görev alan emniyet mensuplarını tebrik etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
