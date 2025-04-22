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Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonunda 41 Gözaltı, 38 Tutuklama

Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonunda 41 Gözaltı, 38 Tutuklama
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Aydın merkezli 8 ilde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 41 şüpheliden 38'i tutuklandı. Şüpheliler, hukuksuz yollarla ele geçirilen kişilere ait taşınmazları sahte vekaletname ile satmakla suçlanıyor.

Aydın merkezli 8 ilde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 41 şüpheliden 38'i tutuklandı.

Didim Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada yakalanan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden, aralarında örgütün elebaşı olduğu belirtilen M.T'nin de bulunduğu 38 kişi tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Didim Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, hukuksuz olarak verileri ele geçirilen kişilere ait taşınmazların sahte vekaletnameyle piyasa değerinin altında satıldığı tespit edilmiş, 18 Nisan'da Aydın, Muğla, İzmir, Ankara, Kırşehir, İstanbul, Ordu ve Kayseri'de düzenlenen operasyonda önce 34, daha sonra da 7 şüpheli yakalanmıştı.

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Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel
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