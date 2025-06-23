Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonunda 307 Şüpheli Yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son bir ayda nitelikli dolandırıcılık şebekelerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 47 ilde 307 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 181'inin tutuklandığını bildirdi. Şüphelilerin dolandırıcılık yöntemleri arasında sahte kimliklerle vatandaşları kandırmak bulunuyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, nitelikli dolandırıcılık şebekelerine yönelik son bir ayda düzenlenen operasyonlarda 47 ilde 307 şüphelinin yakalandığını, 181'inin tutuklandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 47 ilde nitelikli dolandırıcılık şebekelerine yönelik son 1 ayda düzenlenen operasyonlarda, 2 bin 27 vatandaşı dolandırdığı tespit edilen 307 şüphelinin gözaltına alındığını belirtti.

Cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinasyonunda il emniyet müdürlükleri asayiş şube müdürlüklerince düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 181'inin tutuklandığını ve 105'i hakkında adli kontrol kararı verildiğini aktaran Yerlikaya, diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği bilgisini verdi.

Şüphelilerin kendilerini kamu görevlisi, avukat, banka görevlisi veya uzlaştırmacı olarak tanıtarak, "yatırım, telefon çekilişi, maden arama ruhsatı ve iş vaadi, sokak hayvanlarına yardım ve bağış, sahte internet siteleri üzerinden elektronik eşya, araç kiralama ve kurbanlık hayvan satma" bahaneleriyle vatandaşları dolandırdıklarının belirlendiğini ifade eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Ayrıca MASAK verileri sonucunda şüphelilerin banka hesaplarında 2 milyar 799 milyon lira işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Valilerimizi, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren il emniyet müdürlerimizi, polislerimizi ve MASAK çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Vatandaşlarımızı dolandıran suç şebekelerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz."

Kaynak: AA / Semih Erdoğdu - Güncel
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