"Nitelikli Cinsel Saldırı" Suçlamasıyla Yargılanan Şarkıcı Kurtuluş Kuş'un, Savcılığın Hapis Talebine Rağmen Beraatine Karar Verildi.

“Nitelikli cinsel saldırı” suçlamasıyla yargılanan şarkıcı Kurtuluş Kuş hakkındaki yargılamanın dördüncü duruşması bugün yapıldı. Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesi, esas hakkındaki mütalaada savcılığın 12 yıl hapisle cezalandırılmasını istediği Kuş hakkında beraat kararı verdi. Avukat Burcu Ece Güler, " Savcının mütalaasına rağmen, dosyada bütün delillerin sabit olmasına rağmen bugün sürpriz bir şekilde beraat kararı verildi. Dosyada müvekkilimin beyanları çürütülmedi. Dosyada müvekkilimin söylediklerinin aksine bir delil mevcut değildir... Asla vazgeçmeyeceğiz" dedi.

"Nitelikli cinsel saldırı" suçlamasıyla yargılanan şarkıcı Kurtuluş Kuş hakkındaki yargılamanın dördüncü duruşması bugün yapıldı. Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesi, esas hakkındaki mütalaada savcılığın 12 yıl hapisle cezalandırılmasını istediği Kuş hakkında beraat kararı verdi. Avukat Burcu Ece Güler, " Savcının mütalaasına rağmen, dosyada bütün delillerin sabit olmasına rağmen bugün sürpriz bir şekilde beraat kararı verildi. Dosyada müvekkilimin beyanları çürütülmedi. Dosyada müvekkilimin söylediklerinin aksine bir delil mevcut değildir... Asla vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Şarkıcı Kurtuluş Kuş hakkında, 2022 yılında 19 yaşındaki B.B.'ye nitelikli cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla açılan davanın dördüncü duruşması bugün Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı.

14 Haziran 2023 tarihinde Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan üçüncü duruşmada savcı, Kuş'un "nitelikli cinsel saldırı" suçundan en az 12 yıl hapisle cezalandırılmasını talep etmişti. Mahkeme heyeti ise Kuş'a yönelik adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına karar vermişti.

Sabit adli tıp raporu ve savcının 12 yıl hapisle cezalandırılmasını talep etmesine rağmen Kuş'un hakim tarafından; cezalandırılmasına yeter, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığından beraatine ve adli kontrol tedbirin kaldırılmasına karar verildi.

"SAVCININ MÜTALAASINA RAĞMEN BUGÜN SÜRPRİZ BİR ŞEKİLDE BERAAT KARARI VERİLDİ"

Mahkemeden sonra, B.B.'nin avukatı Burcu Ece Güler şu açıklamayı yaptı:

"Bugün beklediğimiz kararı almadık. Savcının mütalaasına rağmen, dosyada bütün delillerin sabit olmasına rağmen bugün sürpriz bir şekilde beraat kararı verildi. Ama şunu söylemek isterim ki dosyada müvekkilimin beyanları çürütülmedi. Dosyada müvekkilimin söylediklerinin aksine bir delil mevcut değildir. Mahkeme buna bir gerekçe yazacak. Tahminimiz, mahkeme delilleri yeterli ağırlıkta bulmadı. 'Şüpheden sanık yararlanır' ilkesi çerçevesinde bir beraat kararı verdiğini düşünüyoruz. Gerekçeli kararı verdikten sonra bunu göreceğiz ve paylaşacağız. Ama asla vazgeçmeyeceğiz.

Benim müvekkilim cesur davrandı, yapması gerekeni yaptı. Sanığın ceza alması için bir yol izlemesi gerekiyordu. Önce şikayetçi olacaktı, zor bir yoldu. Daha sonra davasını takip edecekti. Kaçırmadan geldi duruşmalara, takip etti. Bütün yaşananları gerçekliği ile anlattı. Ama mahkeme böyle takdir etti. Bitmiş değil; istinafa gideceğiz, Yargıtay'a gideceğiz. Sonuna kadar takipçisi olacağız. Bu kararın bozulacağını kesinlikle inanıyorum. Mücadelemize devam edeceğiz."

"BUGÜN BU MAHKEMEDE ADALET ÇIKMADI"

Mor Dayanışma üyesi bir kadın ise, davaya ilişkin şunları söyledi:

"Bugün Aydın'da adalet kelimesinin sadece binada yazılan bir tabeladan ibaret olduğunu hep birlikte gördük. Hep birlikte şahit olduk. Yaklaşık iki sene önce şarkıcı Kurtuluş Kuş'un B.B.'ye yönelik gerçekleştirdiği nitelikli cinsel saldırı suçunun duruşması için buradaydık. Dördüncü duruşmada karar verildi. B.B.'ye yönelik adli tıp raporu sabit olmakla birlikte, savcının da mütalaasını cezalandırılmasına yönelik vermesi ile birlikte hakim kararını sanığın beraati yönünde sunmuş oldu.

Bugün bu mahkemede adalet çıkmadı. Bugün bu mahkemeden gerçek adalet değil, erkek adalet kararı çıktı. Bizler biliyoruz, ülkenin dört bir yanında kadınlar tacize, tecavüze, erkek şiddetin türlü biçimlerine ve cinayetlere maruz kalıyor. Her gün bir kadın kardeşimiz erkek şiddeti sonucu hayatını kaybediyor bu ülkede. Bizler, kadınlar, kadın örgütleri olarak bu sürecin karşısında; 'yeter diyenler' 'dur diyenler' 'bir kadının kirpiği yere düşmesin' diyenler olarak bu davaların takipçisiyiz."