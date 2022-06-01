Nissan'dan devasa zam: Sevilen model satıştan kalktı! - Haberler

Türkiye'de faaliyet gösteren neredeyse tüm otomotiv firmaları, 1 Haziran itibariyle araç fiyatlarına devasa zamlar yaptı. Bununla birlikte Nissan'ın binek otomobil fiyatlarında da aşılması güç dediğimiz sınırlar geçildi. İşte Nissan fiyat listesi…

Nissan güncel fiyat listesi – Haziran 2022

Geçtiğimiz dönemde Nissan'ın en popüler SUV modelleri arasında yer alan X-Trail dönemsel olarak stok problemleri sebebiyle piyasada bulunmuyordu. Bu sorunun yaz aylarında stok yenilemesiyle birlikte hafiflemesi öngörülüyordu.

Fakat şu anda güncel fiyat listesini kontrol ettiğimizde bu aracın kaldırıldığını görüyoruz. Yani yaz aylarında yapacağınız seyahat için X-Trail almayı planlıyorsanız başka alternatiflere göz atmanızı tavsiye ediyoruz. Zira ne zaman stokta olacağı belirsizliğini koruyor.

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Buna ek olarak, araç fiyatlarında ortalama yüzde 15'lik bir zam olduğunu görüyoruz. Örneğin geçtiğimiz ay itibariyle 388 ila 392 bin TL arasında satılan Nissan Micra'nın giriş fiyatı bugün itibariyle 450 bin 900 TL'ye yükseldi. Güncel Nissan fiyat listesi ise aşağıdaki gibi.

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