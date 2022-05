NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ'NDE ORYANTİRİNG YARIŞMASI DÜZENLENDİ - Haberler

Nişantaşı Üniversitesi'nde Türkiye'nin farklı illerinden gelen yarışmacıların katılabileceği kapalı alan oryantiringi düzenlendi. Her yaştan yaklaşık 150 yarışmacı, 105 bin metrekare içinde 25 hedefi harita yardımıyla kısa sürede bulmaya çalıştı. Yarışmanın 8 kategoride düzenlendiğini belirten Doç. Dr. Umut Başoğlu bu spor branşınının, analitik zekayı ve düşünce gücünü çok hızlı geliştirdiği için koşarken satranç oynamak tabirini almış bir spor branşı olarak nitelendirildiğini söyledi. Nişantaşı Üniversitesi Spor Yüksekokulu'nun Kurucu Müdürü ve Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkan Vekili Doç. Dr. Umut Başoğlu'nun Oryantiring Akademi ile organize ettiği etkinlik Nişantaşı Üniversitesi NeoTech Kampüsü içinde gerçekleşti.

Oryantiring sporuna İstanbul'dan birçok yarışmacı katıldı. En küçüğü 6 en büyüğü 60 yaşında olan katılımcılar, başlangıçta ellerindeki haritalarda belirlenmiş olan hedefleri sırasıyla buldu. Ardından hedefleri sırasız bir şekilde 15 dakikada bulabilmek için önceden belirlenen başlama noktasından toplu olarak harekete geçtiler. Renkli görüntülerin oluştuğu yarışmada büyüğünden küçüğüne herkesin tek amacı diğer yarışmacılardan önce hedeflere ulaşmak oldu.

'İNSANIN YAPTIĞI HATADAN GERİ DÖNMESİNİ ANLATABİLEN BİR SPOR? Buradaki etkinliğin amacının bu sporu yürüyebilen herkesin yapabildiğini göstermek olduğunu belirten Doç. Dr. Umut Başoğlu, 'Çok önemli bir spor ve bu spora gönül vermiş insanlar buradalar. Öncelikle oryantiring sporu, insanın iki boyutlu düzlemi üç boyutlu düşünmesini, analitik düşünmesini, ani karar verebilmesini, yaptığı hatadan geri dönmesini anlatabilen bir spor. Yine bu sporla harita kullanmayı öğreniyoruz. Oryantiringin en temeline inecek olursak, harita kullanabilmek, kendi yönümüzü bulabilmek, kendi kararımızı verebilmek için çok önemli bir spor olduğunu söyleyebiliriz. Dünyada da önemli şeylerden bir tanesi olan analitik zekayı ve düşünce gücünü çok hızlı geliştirdiği için koşarken satranç oynamak tabirini almış bir spor branşı' dedi.

'BURADA EN ÖNEMLİ ŞEY İNSANLARIN GÖNÜL VERMESİYDİ? Kapalı alan oryantiringinin insanların doğaya çıkmadan önce bu tip kapalı oryantiringlere katılıp hız kazanmasına öncülük etmek için faydalı olduğunu söyleyen Başoğlu etkinliğin içeriğiyle şöyle konuştu: Normal şartlarda bu etkinlik Türkiye'ye açık bir organizasyon. Fakat şu anda ağırlıklı olarak İstanbul'dan gelenler var. Milli Eğitim'e bağlı özel ve devlet okullarından ve İstanbul'daki üniversitelerden çok fazla katılımcı mevcut. Onun dışında meslek sahipleri ve bu spora gönül vermiş insanlar da buradalar. Hemen sağ arka tarafımda görmüş olduğunuz hedef dediğimiz bayrak var. Bunların üzerinde elektronik kontrol sistemleri var. Sporcuların da ellerinde elektronik bir çip var. Bu haritanın üzerinde bulunan hedef noktalarını belirlenmiş sırayı takip ederek buluyorlar. ve en kısa sürede bitirmeye çalışıyorlar. Burada en önemli şey insanların gönül vermesiydi. Milli Eğitim Bakanlığı da bu işin öncülüğünü yaparak sporu müfredatlarına ve etkinliklerine koyduğu için artık Türkiye'nin her ilinde, her ilçesinde, her okulunda oryantiring yapılabilir durumda.?

'HER ŞEYE RAĞMEN AYAKLARINIZ BEYNİNİZDEN YAVAŞ OLMAK ZORUNDA? Yarışmayı 15 dakikada bitiren İstanbul Oryantiring Spor Kulübü üyesi Güven Solmaz ise 53 yaşında oluğunu ve 17 yıldır bu sporu yaptığını söyledi. Solmaz, 'Burada yarış bir hayli hızlı geçiyor, çok fazla köşe var bu yüzden hedefler çok gizli yerlerde. Ama ben bugün iyiyim, kendimden memnunum. Kapalı mekanda yapılan oryantiring tarzı yeni birkaç yıldır var. Yanıltıcı, şaşırtıcı ve keyifli bir etkinlik. O yüzden çok seviyoruz kafanızı çok hızlı çalıştırmanız gerekiyor. Ama her şeye rağmen ayaklarınız beyninizden yavaş olmak zorunda. Bu spor günlük hayatın stresinden bunalanlar için harika bir spor. Tabi bir de pandemi sonrası kapalı kalmanın verdiği ekstra bir stres ve baskı var. Bunlardan kurtulmak için de tercih edilebilecek bir spor' şeklinde konuştu. YARIŞMADA DERECEYE GİREN İSİMLER Kadın Elit Kategorisi'nde sırasıyla, Dilek Matyar (FMV Işık Okulları), Duygu Kaya (İTÜ), Nesli Nur Kalkan (İTÜ) dereceye girdi. Erkek Elit Kategorisi'nde ise Ahmet Berkan Kuzuoğlu (İTÜ), Oğuz Kağan Taş (İTÜ), Abdullah Baykan (YTÜ) yarışmayı en erken bitiren isimler arasında yerlerini aldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel