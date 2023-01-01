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NİŞANTAŞI'NDA YENİ YIL BÖYLE KARŞILANDI

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NİŞANTAŞI'NDA YENİ YIL BÖYLE KARŞILANDI

NİŞANTAŞI Meydanı'nda toplanan kalabalık dakikalar kala geriye sayarak yeni yıla girdi.

NİŞANTAŞI Meydanı'nda toplanan kalabalık dakikalar kala geriye sayarak yeni yıla girdi.

Yeni yıl için Nişantaşı Meydanı'nda konser programı düzenlendi. Meydanda çok sayıda kişi toplandı. Gece boyu eğlenenler, 2023 yılına saniyeler kala sekizden geriye doğru saydı. Nişantaşı'nda toplananlar yeni yılı coşkuyla karşıladı.

Görüntü dökümü

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-Geriye sayım

-Meydanda toplananlar

-Meydandan detaylar

-Genel ve detaylar


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Nişantaşı Güncel Haberler

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