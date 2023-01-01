NİŞANTAŞI'NDA YENİ YIL BÖYLE KARŞILANDI Güncel Haberler NİŞANTAŞI Meydanı'nda toplanan kalabalık dakikalar kala geriye sayarak yeni yıla girdi. NİŞANTAŞI Meydanı'nda toplanan kalabalık dakikalar kala geriye sayarak yeni yıla girdi. Yeni yıl için Nişantaşı Meydanı'nda konser programı düzenlendi. Meydanda çok sayıda kişi toplandı. Gece boyu eğlenenler, 2023 yılına saniyeler kala sekizden geriye doğru saydı. Nişantaşı'nda toplananlar yeni yılı coşkuyla karşıladı. Görüntü dökümü ---------------------- -Geriye sayım -Meydanda toplananlar -Meydandan detaylar -Genel ve detaylar Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Nişantaşı Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› NİŞANTAŞI'NDA YENİ YIL BÖYLE KARŞILANDI - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.