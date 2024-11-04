Nişantaşı'nda Bıçaklı Düello

NİŞANTAŞI'nda bir parkta merdivenlerde karşı karşıya gelen iki kişi, ellerindeki bıçaklarla birbirine saldırmaya çalıştı. 'Düello'yu aratmayan anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 31 Ekim Perşembe günü öğle saatlerinde Nişantaşı'nda bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki kişi henüz bilinmeyen bir nedenle ellerine aldıkları bıçaklarla birbirine saldırmaya çalıştı. Çevredekilere aldırış etmeyen taraflar adeta düello gibi birbirine bıçak salladı. Parktakilerin tepki gösterdiği kişiler bir süre sonra ayrıldı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.