Nişanlısınının bayramlığını gönderemeden şehit haberi geldi

VAN - Şırnak'ta askeri personeli taşıyan otobüsün şarampole devrilmesi sonucu şehit düşen Vanlı askerin nişanlı olduğu öğrenildi.

Şırnak Uludere karayolu Balveren beldesi mevkiinde askeri personeli taşıyan 73 FE 108 plakalı otobüs şarampole devrilmişti. Kazada 2 asker şehit olurken, 4'ü ağır olmak üzere 44 asker ve otobüs şoförü ise yaralanmıştı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, şehit olan askerlerden Van'ın Erciş nüfusuna kayıtlı Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Koçak'ın babası göşyaşlarına hakim olamazken oğlum her beni aradığında helallik isterdi, sabahleyin görüntülü konuştuğunu öğleden sonra şehit haberi geldiğini söyledi.

Nişanlı olan Şehit Muhammet Koçak'ın babası Çarşamba günü oğlumun nişanlısını görmeye bayramlığını götürmeye gideceklerini ve nişanlısının yanına gitmek için hazırlık yaptıklarını söyledi.

Şehit Muhammet Koçak'ın cenazesi yarın (1 mayıs) öğle namazı müteakip kılınacak namazından sonra aile kabristanına defnedilecek

Şehit'in haberini alan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, 108.topçu alay komutanı Albay Murat Kandur, İlçe Jandarma komutanı Binbaşı Onur Akyüz Şehit'in baba ocağına gelip ailesine taziyelerini bildirdiler.

(M.K.