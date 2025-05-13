Nişanlısı da Gözaltına Alındı: Yangın Soruşturmasında İki Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen yangınla ilgili yürütülen soruşturmada, itfaiye personeli baba Turgay Gezgin'in ardından nişanlısı hemşire F.T. de gözaltına alındı. Olayla ilgili iki şüpheli adliyeye sevk edildi.
NİŞANLISI DA GÖZALTINA ALINDI
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, Fatma Gezgin ile çocukları Deniz ve Toprak Gezgin'in yaşamını yitirdiği yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında itfaiye personeli baba Turgay Gezgin'in ardından, olaydan bir süre sonra nişanlandığı Nazilli Devlet Hastanesi'nde hemşire olan nişanlısı F.T. de gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Mert CONA / AYDIN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel