Nişanlı Çiftten Gürültü Kirliliğine Dikkat Çekmek İçin Bisiklet Konvoyu

Nişanlı Çiftten Gürültü Kirliliğine Dikkat Çekmek İçin Bisiklet Konvoyu
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Konya'da nişanlı çift Yunus Emre Aydemir ve Tuba Küçükkayacı, düğünlerdeki gürültü kirliliğine dikkat çekmek amacıyla bisikletlilerle birlikte düzenledikleri konvoy ile şehir turu attı. Etkinliklerine katılan arkadaşları ile motorsuz araç kullanarak çevreye rahatsızlık vermeden konvoy yapmanın mümkün olduğunu gösterdiler.

Konya'da nişanlı çift, gürültü kirliliğine dikkati çekmek için beraberindeki bisikletlilerle konvoy oluşturup, şehir turu attı.

Yaklaşık bir hafta önce nişanlanan Yunus Emre Aydemir ile Tuba Küçükkayacı, düğünlerdeki gürültü kirliliğine dikkati çekmek için bisiklet kullanıcılarıyla etkinlik düzenlemeye karar verdi.

Bisiklet turunda tanıştıktan sonra birbirlerine aşık olan çift, çeşitli organizasyonlarda tanıştıkları bisiklet sürücüsü arkadaşlarını etkinliğe davet etti.

Aydemir ve Küçükkayacı, etkinlik öncesi tek tek süsledikleri ve balon taktıkları yaklaşık 30 bisikletten oluşan konvoyla şehir turu attı.

"Bisiklet bizim için güzel bir şeye vesile oldu"

Düğün hazırlığı yapan Aydemir, AA muhabirine, yaklaşık dört yıldır bisiklet sporuyla ilgilendiğini söyledi.

Nişanlısıyla da bisikletli grup aktivitelerinde tanıştıklarını değinen Aydemir, "Bisiklet bizim için güzel bir şeye vesile oldu. Düğünlerde sürekli araç konvoylarını gördüğümüz için bisikletle konvoy yapmayı düşündük." dedi.

"Çevreyi rahatsız etmeyeceğiz"

Aydemir, nişanlısıyla da böyle bir organizasyon yapmayı hayal ettiklerini ve bunun gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını belirtti.

Kendilerini kırmayıp bisikletleriyle etkinliğe katılan arkadaşlarına teşekkür eden Aydemir, "Arkadaşlarımızla çevreyi rahatsız etmeden bir konvoy yapacağız. Motorsuz araçlarla da konvoy yapılabildiğini göstermek, insanlara rahatsızlık vermemek ve farkındalık oluşturabilmek için böyle bir organizasyon yaptık. Biraz hatıra kalsın diye fotoğraf çektireceğiz biraz da eğleneceğiz." diye konuştu.

Tuba Küçükkayacı da motorlu araçlarla konvoy yapmak istemediklerini vurgulayarak, yaklaşık 10 kilometrelik bir şehir turu atacaklarını dile getirdi.

Kaynak: AA / Savaş Güler - Güncel
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