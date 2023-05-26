Nişanlı çiftin ölümüyle sonuçlanan trafik kazası

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu nişanlı çift hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. İstanbul'dan dönen çiftin yarın Kırklareli'nde nikah töreni için gün aldıkları öğrenildi. Kardelen Coşkuntuna'nın cenazesi Kırklareli'nde toprağa verildi.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada nişanlı çift yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

N.A. idaresindeki 34 GN 1731 plakalı otomobil, TEM otoyolu gişeler mevkisinde, T.E'nin kullandığı 34 GEV 397 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İkiye bölünen otomobilde bulunan Kardelen Coşkuntuna (22) ile nişanlısı Burhan Çetin (24) olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan 2 sürücü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'dan düğün alışverişinden dönen nişanlı çiftin, yarın Kırklareli'nde nikah töreni için gün aldıkları öğrenildi.

Coşkuntuna'nın cenazesi toprağa verildi

Kazada hayatını kaybeden Kardelen Coşkuntuna için Kırklareli'ndeki Bademlik Mahallesi Gazievleri Camisi'nde tören düzenlendi.

Törende Coşkuntuna'nın babası Güler ile kardeşi Burak Coşkuntuna taziyeleri kabul etti.

Törene Kırklareli Valisi Birol Ekici, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Coşkuntuna'nın naaşı cenaze aracına konuldu.

Anne Necla Coşkuntuna, bu sırada "Yarın kızımın düğünü var hepinizi bekliyorum", "Allah'ım evladımı sana gönderdim ona iyi bak" diyerek ağladı.

Coşkuntuna'nın cenazesi Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.