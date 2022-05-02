NİŞANLI ÇİFT, EVDE TÜFEKLE VURULMUŞ OLARAK ÖLÜ BULUNDU

DİKİLİ, İZMİR (DHA) - İzmir'in Dikili ilçesinde nişanlısı Damla Akyıldız (37) ile birlikte tüfekle vurulmuş olarak cesedi bulunan Mustafa Burçin Akı (49) için Soğukkuyu Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazına Akı'nın kuzenleri ve arkadaşları katıldı. Cenaze, kılınan namazın ardından Soğukkuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel