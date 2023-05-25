Nisanda yağışlar yüzde 254 arttı, kuraklık haritası yeşile döndü

METEROLOJİ Genel Müdürlüğü verilerine göre yağışlar, nisan ayında geçen yıla göre yüzde 254, son 30 yıllık normaline göre de yüzde 51 artış gösterdi. En fazla artış, yüzde 82 ile Marmara ve Karadeniz'de gerçekleşti; Karadeniz son 63 yılın rekorunu kırdı. Siyah ve kahverengi ağırlıklı kuraklık haritası da yeşil ve mavi tonlara döndü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün nisan ayı yağış, sıcaklık ve kuraklık raporları yayımlandı. Nisan ayı itibarıyla veriler, son yılların aksine sevindirici düzeylerde oldu. Türkiye geneli nisan ayı yağışları, normalinin (1991-2020) ve geçen yıl nisan ayı yağışlarının üzerinde gerçekleşti. 2023 yılı Nisan ayı yağışı metrekareye 86,8 kilogram oldu, 57,5 kilogram olan normaline göre yüzde 51 arttı, 24,5 kilogram olan geçen yıl nisan ayına göre ise yüzde 254 oranında yükseldi.

Marmara'da 94,5 kilogram ile nisan ayındaki yağışlar, 51,9 kilogram olan normaline göre yüzde 82, 49,6 kilogram olan geçen yıla göre yüzde 91 arttı. Ege'de 74,2 kilogram ile nisan ayı yağışı, 54 kilogram olan normaline göre yüzde 37, 21,1 kilogram olan geçen nisana göre yüzde 251 yükseldi. Akdeniz'de 76,9 kilogram ile nisan ayı yağışı, 53,5 kilogram olan normaline göre yüzde 44, 13 kilogram olan geçen seneye göre yüzde 491 oranında arttı. İç Anadolu'da 60,2 kilogram ile nisan yağışı, 45,5 kilogram olan normaline göre yüzde 32, 13 kilogram olan geçen yıla göre yüzde 363 yükseldi. Karadeniz'de 102,3 kilogram olan nisan ayı yağışı, 56,2 kilogram olan normaline göre yüzde 82, 40,8 kilogram olan geçen yıla göre yüzde 150 artış gösterdi. Doğu Anadolu'da 116,4 kilogram nisan ayı yağışı, 74,3 kilogram olan normaline göre yüzde 57, 27,7 kg olan geçen yıla göre yüzde 320 yükseldi. Güneydoğu Anadolu'da 69 kilogram olan nisan ayı yağışı, 62,4 kilogram olan normaline göre yüzde 11, 10,7 kilogram olan geçen yıl nisan ayına göre yüzde 545 oranında artış yaşadı.