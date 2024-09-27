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Nişan Töreni Gerginliğe Dönüştü: Silah ve Kavga

Nişan Töreni Gerginliğe Dönüştü: Silah ve Kavga
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde nişanı atılan bir kadının evinin önünde, nişanlısı ve babası tabancayla havaya ateş açtı. Olay sonrası baba ve oğlu darbedildi.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde nişanı atan kadının yaşadığı evin sokağına giden F.C. ve babası H.M.C., tabancayla havaya 5 el ateş etti. F.C. ve babası H.M.C., nişanlısının babası ve kuzeni tarafından darbedildi.

?Olay, saat 21.00 sıralarında Gebze ilçesi Gaziler Mahallesi 1782 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yakın zamanda F.C. ile nişanlanan ancak nişanı atan M.A. isimli kadının yaşadığı evin sokağına F.C., babası H.M.C. ile birlikte 41 AGS 275 plakalı otomobille geldi. Burada M.A.'nın yaşadığı eve yönelen baba H.M.C., yanındaki tabancayla havaya 5 el ateş etti. Bu sırada evden çıkan M.A.'nın babası H.A. ve kuzeni M.A., silahı H.M.C.'nin elinden alarak baba ve oğlunu darbetti. Kavga sırasında baba ve oğlunun geldiği otomobilde de hasar meydana geldi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, baba ile oğlunu Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırırken, polis H.A. ve M.A.'yı gözaltına aldı. Ekipler, sokakta inceleme gerçekleştirdi. Kavga sırasında hasar meydana gelen otomobil, çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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