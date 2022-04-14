NİSAN ORTASINDA ÇİFTÇİLER ZİRAİ DON NÖBETİ TUTTU - Haberler

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NİSAN ORTASINDA ÇİFTÇİLER ZİRAİ DON NÖBETİ TUTTU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BURDUR'un Bucak ilçesinde gece hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düşmesiyle meyve ve ceviz yetiştiricileri bahçelerde saman balyası ve ateş yakarak zirai don nöbeti tuttu.

BURDUR'un Bucak ilçesinde gece hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düşmesiyle meyve ve ceviz yetiştiricileri bahçelerde saman balyası ve ateş yakarak zirai don nöbeti tuttu.

Bucak ve bölgesinde 2 gündür hava sıcaklığının gece sıfır derecenin altına düşmesiyle çiftçiler erik, şeftali, ceviz ve gibi meyve ağaçlarını korumak için bahçelerinde nöbet tuttu. Üreticiler bahçelerde saman balyası, ateş yakarak ürünlerinin soğuktan zarar görmesini engellemeye çalıştı.

NİSAN ORTASINDA ÇİFTÇİLER ZİRAİ DON NÖBETİ TUTTU

NİSAN ORTASINDA ÇİFTÇİLER ZİRAİ DON NÖBETİ TUTTU

NİSAN ORTASINDA ÇİFTÇİLER ZİRAİ DON NÖBETİ TUTTU

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ceviz, Erik, Güncel, Haberler

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