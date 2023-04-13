NİSAN KARI YÜKSEK KESİMLERİ BEYAZA BÜRÜNDÜ

MUŞ'un yüksek kesimleri, etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü. Nisan ayının ortasında etkisini gösteren kar kalınlığı yüksek kesimlerde 30 santimetreyi bulurken, 30 köy yolunu ise ulaşıma kapattı.

İlkbahar mevsiminin yaşandığı Muş'un yüksek kesimlerinde, kar yağışı etkili oldu. Nisan ayının ortasında etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle 30 köy yolu ulaşıma kapandı. Vatandaşların ulaşımını rahat bir şekilde sağlayabilmesi için harekete geçen İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarındaki kar engelini yeniden temizlemeye başladı.

KAR KALINLIĞI 30 SANTİMETREYİ BULDU

Yağışın özellikle etkisini gösterdiği yüksek kesimlerde kar kalınlığı 30 santimetreyi buldu. Nisan ayında yüzünü gösteren kar yağışı nedeniyle yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplanırken, birçok köy ise yeniden kışa merhaba dedi.

BU KÖYDEN KAR HİÇ EKSİK OLMUYOR

Kent merkezine 50 kilometre mesafedeki 1800 rakımlı Yukarıyongalı Köyünde yaşayan vatandaşlar, 'kar köyümüzden hiç eksik olmuyor' diyerek, küreklerle kar temizleme çalışması yaptı. Kimi vatandaş kapısının girişini, kimi vatandaş ise evinin damındaki karı kürek yardımıyla temizlerken, nisan ayında yağan karın tadını ise çocuklar çıkardı.

Kürek yardımıyla ahırının üstünde biriken karı temizleyen köy sakinlerinden Eşref Omur, Köyümüzde kar hiç eksik olmuyor. Şehir merkezi ve diğer köylerde kar hiç yağmazken, bahar havası yaşanırken bizim köyümüze ise 30 santimetre kar yağmış diye konuştu.

YAZ MEVSİMİNİ BEKLERKEN, KIŞ GERİ GELDİ

20 gündür merada otlattığı hayvan sürüsünü bugün kar üzerinde beslemesini yapan besici Talha Yöndem, 20 gündür hayvanlarımı dağa çıkartıp otlatıyordum. Maalesef yaz mevsimini beklerken, kış geri geldiö diye konuştu.