Nisan ayında yağan kar köylülere zor anlar yaşattı

1600 rakımlı yaylaya çıkarak yaban hayvanları aç kalmasın diye yiyecek bıraktı

BOLU - Bolu'nun Göynük ilçesinin yüksek kesimlerine nisan ayında yağan kar sebebiyle yollarda kar kalınlığı yer yer 25 santimetreye kadar ulaştı. Muhtar Sami Metin ise traktörüyle karlı yolları aşarak, yaban hayvanları için yiyecek bıraktı.

Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Karabey Yaylası'nda iki günden bu yana aralıklarla kar yağışı etkili oldu. Oldukça yüksek rakımda bulunan Karabey Yaylası'nda kar yağışı yer yer 25 santimetreye kadar ulaştı. Göynük'e bağlı Örencik köyü muhtarı Sami Metin de Karabey Yaylası civarında dolaşan yaban hayvanlarını unutmadı. Sami Metin, kartal, kurt, çakal, geyik gibi yaban hayvanlarına yem vermek için kar kalınlığının 25 santimetreye ulaştığı yolları traktörüyle aştı. Metin, her yıl bu mevsimde yabani hayvanların aç kalmaması için yaylalara giderek yiyecek bıraktığını ve dağlarda yaban hayatına destek verdiğini söyledi.

Muhtar Sami Metin, "Onlarında bir canı var onların tabiattaki yeri de ayrı. Kar da, kış da ne bulur ne yerler? Biz elimizden geldiğince beslenmelerini sağlıyoruz. Aç kalmamaları için bölgeye yiyecek bırakıyoruz" dedi.