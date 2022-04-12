Nisan ayında yağan Kar, Erciyes'i beyaza bürüdü

KAYSERİ Nisan ayında Kayseri'ye yağan Kar, Erciyes Dağı'nı beyaza bürüdü.

Kayseri'de sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren kar yağışı, yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan 3 bin 917 rakımlı Erciyes Dağı'nda da kar yağışı etkisini artırdı. Nisan ayında yağan kar ile beraber Erciyes beyaza büründü.