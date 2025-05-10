Kongre tamam, fesih ne zaman? Cumhurbaşkanlığı kanadından ilk yorum geldi

Kongre tamam, fesih ne zaman? Cumhurbaşkanlığı kanadından ilk yorum
MİT'ten sahte baz istasyonu operasyonu! 7 kişi suçüstü yakalandı

Vatandaştan şikayet yağıyordu, MİT 7 kişiyi suçüstü yakaladı
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin oğlundan tepki çeken paylaşımlar

Valinin oğlunun TikTok paylaşımlarına bakar mısınız
Güney Asya'da savaş şiddetleniyor! Hindistan füzelerle vurdu, Pakistan misilleme başlattı

Hindistan'ın hamlesi sonrası Pakistan'dan füzeler peş peşe ateşlendi

Nisan Ayında Türkiye'de Yağış Miktarı Yüzde 155 Arttı

Nisan Ayında Türkiye'de Yağış Miktarı Yüzde 155 Arttı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye genelinde nisan ayı yağışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 155 oranında artış gösterdi. En fazla yağış Hakkari'de kaydedilerek, Ege ve Akdeniz bölgelerinde son yılların en yüksek yağışları gerçekleşti.

Türkiye genelinde nisan ayında yağışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 155 arttı.

AA muhabirinin, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 2025 Nisan Ayı Alansal Yağış Raporu'ndan derlediği bilgilere göre, Türkiye geneli nisan ayı yağışı, hem normalin hem de geçen yıl nisan ayı yağışının üzerinde gerçekleşti.

Geçen yıl nisanda, metrekareye 28,5 kilogram yağış düştü. Bu sene aynı dönemdeki yağış miktarı ise 72,7 kilograma yükseldi. Yağışlarda normaline göre yüzde 27, geçen yıl nisan ayına göre ise yüzde 155 artış yaşandı.

Yağışlarda, Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Orta Karadeniz ile Adana, Kahramanmaraş, Bartın, Kastamonu, Trabzon, Rize çevrelerinde normaline göre yüzde 100'den fazla artış görülürken, Hatay, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Mardin ve Şırnak çevrelerinde yağış yüzde 60'ın üzerinde azaldı.

Bölge genelinde Marmara ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri hariç tüm bölgeler normalin ve geçen yılın üzerinde yağış aldı, Ege Bölgesi'nde son 22, Akdeniz Bölgesi'nde son 14 yılın en yüksek yağışı kaydedildi.

Nisanda yağışlı gün sayısı 14,2

İl geneli en fazla yağış, metrekareye 140,9 kilogram ile Hakkari'de görülürken, normaline göre yağışın en çok arttığı il yüzde 135 ile Burdur oldu.

Nisan ayı yağışlarında normaline göre en az yağış ise 27,6 kilogram ile Karaman ve Şanlıurfa'da gerçekleşti. Yağışın en fazla azaldığı il yüzde 49 ile Hatay olarak kayıtlara geçti.

Burdur ve Isparta'da 65, Aydın, Denizli ve Muğla'da 28, Afyonkarahisar ve Uşak'ta 22, Ankara ve Eskişehir'de ise son 20 yılın en yüksek nisan ayı yağışı kaydedildi.

Türkiye genelinde yağışlı gün sayısı 1991-2020 ortalamasında 10,8 gün olarak hesaplanırken, nisanda ortalama 14,2 gün oldu.

Nisanda yağışlı gün sayısı, Marmara Bölgesi'nin batısı, Ege Bölgesi'nin kuzey kesimleri ile Antalya, Karaman, Mersin, Adana, Hatay, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa çevrelerinde yer yer 5 güne kadar düştü. Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Rize, Artvin, Bingöl, Erzurum, Muş, Kars ve Ardahan çevrelerinde ise 20-25 gün aralığında gerçekleşti.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hint generalden küstah tehdit: Gerekirse Türkiye'yi cehenneme çeviririz

Türkiye'ye küstah tehdit: Gerekirse cehenneme çeviririz
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
Yürüyüşe çıktığı kırsal alanda dev mantarlar buldu

Yürüyüş yaparken buldu, şaşkınlıktan komşulara koştu
1 ton 200 kiloluk kurbanlık, araba fiyatına alıcısını bekliyor

1 tondan fazla! İşte gözü gibi baktığı danasına istediği fiyat
İsrailli askerden kan donduran itiraflar

İsrailli askerden kan donduran itiraflar
Anne-babalar dikkat! Bakanlık 2 ürünün daha satışını yasakladı

Anne-babalar dikkat! Bakanlık 2 ürünün daha satışını yasakladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.