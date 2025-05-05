Nisan Ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nde Eğitim Grubu Yüzde 79,2 Artışla Lider

Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında nisanda yıllık bazda en yüksek artış yüzde 79,2 ile eğitim grubunda oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, TÜFE, nisanda geçen aya kıyasla yüzde 3, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 13,36, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 37,86 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 48,73 arttı.

Ana harcama grupları itibarıyla nisanda geçen aya göre alkollü içecekler ve tütün grubunda 0,06 azalış gerçekleşti. Söz konusu dönemde en yüksek artışın yaşandığı ana grubun ise yüzde 6,5 ile giyim ve ayakkabı olduğu hesaplandı.

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun aylık değişimleri, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 2,01, ulaştırmada yüzde 3,8 ve konutta yüzde 4,66 artış olarak kayıtlara geçti. İlgili ana grupların aylık değişime etkileri gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,51, ulaştırmada yüzde 0,57 ve konutta yüzde 0,74 olarak belirlendi.

Yıllık değişimler

Nisanda geçen yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 16,92 ile giyim ve ayakkabı olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 79,2 ile eğitim olarak tespit edildi.

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimlerine bakıldığında, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 36,09, ulaştırmada yüzde 22,76 ve konutta yüzde 74,07 artış görüldü. İlgili ana grupların yıllık değişime etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 9,21, ulaştırmada yüzde 3,84 ve konutta yüzde 9,98 oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 18'inin endeksinde düşüş gerçekleşti, 4 temel başlıkta değişim olmadı, 121'inde ise artış meydana geldi.

Sektörlere ve alt gruplara göre aylık ve yıllık değişimler şöyle:

Kapsam Aylık Yıllık TÜFE 3,00 37,86 Gıda ve alkolsüz içecekler 2,01 36,09 Alkollü içecekler ve tütün -0,06 33,85 Giyim ve ayakkabı 6,50 16,92 Konut 4,66 74,07 Ev eşyası 2,64 30,54 Sağlık 1,02 41,99 Ulaştırma 3,80 22,76 Haberleşme 0,94 21,31 Eğlence ve kültür 1,37 25,81 Eğitim 2,28 79,2 Lokanta ve oteller 3,59 41,87 Çeşitli mal ve hizmetler 2,65 36,03

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, nisanda geçen aya göre yüzde 3,1, geçen yılın aralık ayına kıyasla yüzde 12,71, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 36,81 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 47,82 olarak gerçekleşti.

Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, nisanda aylık bazda en az yükseliş yüzde 2,96 ile "yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE" göstergesinde oldu. Aylık bazda en fazla yükseliş ise yüzde 3,34 ile "enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE" göstergesinde kayıtlara geçti.

Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 38,39 ile "mevsimlik ürünler hariç TÜFE" göstergesinde kaydedildi. Yıllık en az yükseliş ise yüzde 34,74 ile "yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE" göstergesinde oldu.

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri şöyle: