Van'da kar yağışı; kent merkezi beyaza büründü

KENT MERKEZİNE DE KAR YAĞDI

Kent merkezinde dün gece saatlerinde başlayan yağmur, sabah saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle yerini kara bıraktı. Nisan ayında lapa lapa yağan kar, kentte kısa sürede etkisini gösterirken, cadde ve sokaklar beyaza büründü. Kar kalınlığı 5 santimetreye kadar ulaşırken, yağışa hazırlıksız yakalananlar şaşkınlık yaşadı.

Esnaf Hecer Abi, nisan ayında yağan karın kendilerini şaşırttığını belirterek, "Kar bizim memleket için berekettir. Ancak bu yıl böyle giderse ilkbaharı göremeyeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı