KARLIOVA, BİNGÖL (İHA) - Nisan ayında 10 cm kar yağdı

BİNGÖL Nisan ayının ortasında sürpriz bir şekilde kar yağışı alan Bingöl'ün Karlıova ilçesinde vatandaşlar, "Bugün 13 Nisan ve ikinci kışı yaşıyoruz. Bir türlü ilkbaharı göremedik" dedi.

Bingöl'ün bin 940 rakımlı ilçesi Karlıova'da, akşam başlayan kar ilçeyi beyaza bürüdü. Bahar ayının ortasında kar yağışının yaşandığı ilçede, kar kalınlığı 10 santimetreye yaklaştı. Ramazan ayının yeni gününe karla uyanan esnaf kürekle kar temizliği yaparken, sürücüler de araçlarının üzerinde biriken karı temizledi.

Baharın ortasında kar sürprizi ile karşılaşan vatandaşlar, ikinci kışı yaşadıklarını söyledi. Vatandaşlardan Ahmet Ay, "Bugün 13 Nisan ve ikinci kışı yaşıyoruz. Bir türlü ilkbaharı göremedik Karlıova'da. Sonumuz ne olacak, Allah hayra çevirsin. Cümlemize kolay gelsin" şeklinde konuştu.