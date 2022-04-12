Nisan Ayı Meclis Toplantısı'nın 2. Oturumu gerçekleştirildi

KEŞAN, EDİRNE (Bültenler) - Saat 15.00'te başlayan toplantı, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu başkanlığında gerçekleştirildi ve Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda yapıldı.

Meclis toplantısında; AK Parti'li üyeler; Barbaros Tokgöz, Mithat Bulut, Nuran Uslu ve Mehmet Selim Aras ile CHP'li Üyeler; Erhan Engin, Volkan Erkan mazeretleri nedeniyle izinli sayıldı.

Meclis toplantısında ilk olarak söz alan Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, AK Parti Edirne Milletvekili KEFEK Başkanı Dr. Fatma Aksal'ın hayatını kaybeden annesi Saadet Aksal'a Meclis olarak Allah'tan rahmet ve Aksal Ailesi'ne başsağlığı dileğinde bulunduklarını kaydetti.

Mecliste daha sonra 2021 yılına ait Denetim Komisyonu İnceleme ve Araştırma Raporu ele alındı. Raporu Mali Hizmetler Müdürü Hasan Balcı okudu.

Balcı, raporla ilgili şu bilgileri verdi: "2021 yılında kesinleşen toplam gelirimiz 176 milyon 973 bin 627 lira 28 kuruştur. Gelir bütçesinin gerçekleşme oranı %77'dir. 2021 yılı gider bütçesi 227 milyon 900 bin TL. ve gerçekleşme oranı %91 olduğunu açıkladı.

Balcı'nın gelir ve gider bütçesi ile ilgili detaylı bilgilendirmesinin ardından CHP Grubu adına Denetim Komisyonu Başkanı Olcay Soran, tespit ettikleri eksiklikleri içeren tenkitlerini paylaştı.

CHP Grup Sözcüsü Feridun Tümer'in de rapor hakkında görüşlerini iletmesinden sonra Belediyenin 2021 yılına ait Faaliyet Raporu ele alındı.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, bu raporun oylaması sırasında Meclis Başkanlığı görevini yönetmelik gereği Meclis 1. Başkan Vekili Yüksek Alioğlu'na bıraktı.

Alioğlu başkanlığında yapılan oylamada Keşan Belediyesi'nin 2021 yılına ait Faaliyet raporu oybirliği onaylandı.

Bu oylama sonrası Helvacıoğlu, Alioğlu'ndan Meclis Başkanlığı görevini yeniden devraldı.

Toplantıyı kapatan ve verdiği katkılar nedeniyle Meclis üyelerine teşekkür eden Mustafa Helvacıoğlu, Mayıs Ayı Meclis Toplantısı'nın 12 Mayıs 2022 Perşembe günü gerçekleştirileceğini ve saat 15.00'te başlayacağını açıkladı.

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