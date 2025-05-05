Nisan Ayı Enflasyon Verileri: Yıllık Enflasyon %73,88

Nisan Ayı Enflasyon Verileri: Yıllık Enflasyon %73,88
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ENAG tarafından açıklanan verilere göre, nisan ayında tüketici fiyat endeksi aylık %4,46, yıllık %73,88 olarak belirlendi. Haberleşme, çeşitli mal ve hizmetler, lokanta ve oteller gruplarında en yüksek enflasyon oranları kaydedildi.

(ANKARA) - Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) açıkladığı nisan ayı verilerine göre, tüketici fiyat endeksi aylık yüzde 4,46, yıllık ise yüzde 73,88 olarak gerçekleşti.

ENAG, nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı. Verilere göre, tüketici fiyat endeksi aylık yüzde 4,46, yıllık ise yüzde 73,88 oldu.

Alt gruplarda en yüksek enflasyon yüzde 9,67 ile haberleşme grubunda gerçekleşti. Bu grubu, yüzde 9,51 ile çeşitli mal ve hizmetler grubu izledi. Lokanta ve oteller grubunda ise enflasyon oranı yüzde 7,68 olarak gerçekleşti.

Kaynak: ANKA / Güncel
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