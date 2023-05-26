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Nisa Nur bebeğin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 2 zanlı ekip otosundan atladı: 1 ölü, 1 yaralı

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Zonguldak'ta Nisa Nur bebeğin cinsel istismara uğrayarak hayatını kaybetmesine ilişkin İstanbul'da gözaltına alınan 2 zanlı, polis ekiplerince Zonguldak'a götürülürken TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde ekip otosundan atladı. Zanlılardan biri hayatını kaybetti, diğer zanlı ağır yaralandı.

Nisa Nur bebeğin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 2 zanlı ekip otosundan atladı: 1 ölü, 1 yaralı

KOCAELİ - Zonguldak'ta Nisa Nur bebeğin cinsel istismara uğrayarak hayatını kaybetmesine ilişkin İstanbul'da gözaltına alınan 2 zanlı, polis ekiplerince Zonguldak'a götürülürken TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde ekip otosundan atladı. Zanlılardan biri hayatını kaybetti, diğer zanlı ağır yaralandı.

Olay, 19 Mayıs'ta Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, annesi ve ablasının markete gitmesinin ardından aynı evde bulunan F.S.'nin cinsel istismarına maruz kalan 2 yaşındaki Nisa Nur Ö. isimli çocuk, tedavi gördüğü Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne hayatını kaybetti. Çocuğun cinsel istismara maruz kaldığının tespit edilmesiyle yakalanan F.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bebeğin ölümüne ilişkin başlatılan geniş çaplı soruşturmada anne M.Ö. ile birlikte 5 şüpheli daha gözaltına alındı.

Olaya karıştığı iddia edilen ve kaçtıkları İstanbul'da gözaltına alınan şüpheliler M.S. ve A.G., polis ekipleri tarafından Zonguldak'a götürüldükleri sırada TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde ekip otosundan atladı. Şüphelilerden M.S. kaldırıldığı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti, A.G.'nin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan, ekip otosundaki 2 polis ve 1 bekçi, adli işlemlerinin ardından tutuklandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

TEM Otoyolu Zonguldak İstanbul Güncel Haberler

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