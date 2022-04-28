Nisa Mihriban'ı ölüme terk eden anne: Bıraktığımda sağlıklıydı

PENDİK, İSTANBUL (DHA) - PENDİK'te 29 Mart günü 'Nisa Mihriban' ismiyle bilinen 3 aylık bebek Ebrar Nil S.'yi terk ettiği gerekçesiyle 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Ebru S. (20) ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanık Ebru S, "Bebeği bıraktığımda sağlıklıydı. Bıraktığımda 3 aylıktı, aşıları tamdı. Ben bebeği bırakırken yanına mama da bıraktım." dedi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, bebeğin şimdiye kadar görmüş olduğu tedaviye ilişkin tüm tıbbi evrakların istenmesine hükmetti.

Anadolu 42. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Ebru S. getirildi. Duruşmada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile mağdur bebek Ebrar Nil S.'nin avukatı yer aldı. Duruşmada sanık avukatı da hazır bulundu.

"BİR GÜN YAŞAR MI BEBEK ORADA"

'BEBEK KURUMA GÖTÜRÜLDÜĞÜNDE KURUMDA RAHATSIZLANMIŞ'

"BIRAKMAK DURUMUNDA KALDIM"

İDDİANAMEDEN

İddianamede sanık Ebru S.'nin bebeği bırakmadan önce karnını doyurup uyuttuktan sonra bebeği battaniyeye sardığı ve puset içine koyduğu ifade ediliyor. İddianamede sanık Ebru S.'nin "Terk" suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel