"Nisa Mihriban" bebeğin sağlık durumuna ilişkin hastaneden açıklama Açıklaması - Haberler

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"Nisa Mihriban" bebeğin sağlık durumuna ilişkin hastaneden açıklama Açıklaması

AA - Elif Küçük - Güncel
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'Nisa Mihriban' bebeğin sağlık durumuna ilişkin hastaneden açıklama Açıklaması

Pendik'te boş arazide bulunan ve acil tıp teknikeri Büşra Durmaz'ın sütannelik yaparak "Nisa Mihriban" ismini verdiği bebeğin beyin ölümünün tespit edilmediği, genel durumunun ciddi olduğu, yakın takip ve tedavisinin devam ettiği bildirildi.

PENDİK, İSTANBUL (AA) - Pendik'te boş arazide bulunan ve acil tıp teknikeri Büşra Durmaz'ın sütannelik yaparak "Nisa Mihriban" ismini verdiği bebeğin beyin ölümünün tespit edilmediği, genel durumunun ciddi olduğu, yakın takip ve tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğinden yapılan açıklamada, Nisa Mihriban bebeğin hastanenin çocuk yoğun bakım kliniğinde mekanik ventilatöre bağlı olarak takip edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Nisa bebeğin beyin fonksiyonları beyin ölümü açısından araştırıldığında apne testi ve BT anjiyo yapılmış olup, beyin ölümü tespit edilmemiştir. Genel durumu ciddi olup, yakın takip ve tedavisi devam etmektedir." denildi.

AA / Elif Küçük - Güncel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sadi Konuk, Pendik, 112, Güncel, Haberler

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