NİSA MİHRİBAN BEBEĞİ TERK EDEN ANNEYE 2 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

PENDİK, İSTANBUL (DHA) - PENDİK'te 'Nisa Mihriban' olarak tanınan Ebrar Nil bebeği sokağa terk eden anne Ebru S. hakkında 'Terk" suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede şüpheli Ebru S. (20) 'in kimlikteki adı Ebrar Nil S. olan 3 aylık bebeğini 29 Mart 2022 tarihinde saat 12.00 sıralarında karnını doyurup uyuttuktan sonra battaniyeye sardığı ve puset içine koyup Pendik Güllübağlar Mahallesi'ndeki bir binanın yanındaki boş arsaya bıraktığı anlatıldı.

BEBEĞİ MAHALLE SAKİNLERİ BULDU

Aynı mahallede ikamet eden Şaban K.'nin saat 14.00 sıralarında ağlama sesi duymasının ardından bebeği bulduğu ve polisi arayarak durumu haber verdiği belirtilen iddianamede, olay yerine polis ekiplerinin geldiği, Ebrar Nil isimli bebeğin Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavisinin yapıldığı belirtildi. Ardından bebeğin Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'ne 30 Mart günü teslim edildiği aktarıldı. 'Nisa Mihriban' bebeğin 1 Nisan günü yüzüne mama bulaştığı görülmesi üzerine kurum doktoru tarafından ilk müdahalenin yapılıp Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği iddianamede anlatıldı.

AİLESİ KENDİSİNİ YENİDEN EVLENDİRMEK İSTEDİ

İddianamede kamera görüntülerine göre mağdur çocuk Ebrar Nil'in öz annesi tarafından olay yerine bırakılmasının ardından Ebru S.'nin olay yerinden ayrıldığının anlaşıldığı vurgulandı. İddianamede Ebru S.'nin savunmasına da yer verildi. Ebru S.'nin 2019 yılında bir kişiyle evlendiğini, bu evlilikten müşterek çocuklarının bulunduğunu ancak eşinden gördüğü şiddet üzerine ayrılıp ailesinin yanına gittiğini söylediği hatırlatıldı. Ailesinin bir süre sonra kendisini yeniden evlendirmek istediği kaydedilen iddianamede, şüpheli Ebru S.'nin sosyal medya üzerinden tanıştığı Murat Ç. ile görüşmeye devam ettiği ve bir süre sonra bu ilişkiden hamile kaldığı ifade edildi.

BEBEK ERKEN DOĞUM NEDENİYLE YOĞUN BAKIMDA KALMIŞ

Ailesinin yanında yaşamaya devam eden Ebru S.'nin karnının büyümesi üzerine 2021 yılının Temmuz ayında bir süre kadın sığınma evinde kaldığı, 5 Ocak 2022 tarihinde Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Ebrar Nil S.'yi doğurduğu anlatılan iddianamede, bebeğin erken doğum nedeniyle bir süre yoğun bakımda kaldığı belirtildi.

Ebru S.'nin doğumundan ailesinin ya da başka birisinin haberinin olmadığı belirtilen iddianamede, Ebru S.'nin kadın sığınma evine döndüğü, altı aylık süre dolunca kendisinden kadın sığınma evinden ayrılmasını istedikleri ifade edildi.

BEBEĞİ BIRAKTIKTAN SONRA BULUNMASI İÇİN ZİLLERE BASTI

Şüpheli Ebru S.'nin sorgusunda bebeği bıraktıktan sonra zillere basıp olay yerinden uzaklaştığı, çocuğu bıraktığında herhangi bir sağlık problemi olmadığı kaydedildi. Ebru S.'nin bebeğin kolay bulunması için apartman önüne bıraktığı, bıraktıktan sonra bebeği alıp almayacaklarını kontrol ettiğini ve bebeğe bakacak gücünün olmadığını söylediği hatırlatıldı. Ayrıca Ebru S.'nin bebeği ailesine haber vermesi durumunda ailesinin kendisine ve bebeğine zarar verebileceğine söylediği belirtildi.

İddianamede tüm dosya kapsamı değerlendirildiğinde Ebru S.'nin eyleminin 'Nisa Mihriban' olarak bilinen Ebrar Nil S.'ye karşı 'Terk" suçunu oluşturduğu değerlendirilmesi yapıldı.

2 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İddianamede şüpheli anne Ebru S.'nin 'Terk" suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması istendi. Hazırlanan iddianame değerlendirilmek üzere Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.