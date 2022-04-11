NİSA MİHRİBAN BEBEĞİ TERK EDEN ANNEYE 2 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

PENDİK, İSTANBUL (DHA) - PENDİK'te 'Nisa Mihriban' olarak tanınan Ebrar Nil bebeği sokağa terk eden anne Ebru S. hakkında "Terk" suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede şüpheli Ebru S. (20) 'in kimlikteki adı Ebrar Nil S. olan 3 aylık bebeğini 29 Mart 2022 tarihinde saat 12.00 sıralarında karnını doyurup uyuttuktan sonra battaniyeye sardığı ve puset içine koyup Pendik Güllübağlar Mahallesi'ndeki bir binanın yanındaki boş arsaya bıraktığı anlatıldı.

BEBEĞİ MAHALLE SAKİNLERİ BULDU

AİLESİ KENDİSİNİ YENİDEN EVLENDİRMEK İSTEDİ

BEBEK ERKEN DOĞUM NEDENİYLE YOĞUN BAKIMDA KALMIŞ

BEBEĞİ BIRAKTIKTAN SONRA BULUNMASI İÇİN ZİLLERE BASTI

2 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İddianamede şüpheli anne Ebru S.'nin "Terk" suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması istendi. Hazırlanan iddianame değerlendirilmek üzere Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel