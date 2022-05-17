'Nisa Mihriban' bebeği terk eden anne tahliye oldu - Haberler

PENDİK'te 29 Mart günü 'Nisa Mihriban' ismiyle bilinen 3 aylık bebek Ebrar Nil S.'yi terk ettiği gerekçesiyle 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Ebru S. (20) ikinci duruşmada tahliye oldu.

Anadolu 42. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Ebru S. getirildi. Duruşmada taraf avukatları da yer aldı. Söz verilen sanık Ebru S. "Önceki mahkemede her şeyi söyledim. Savunmam hala geçerlidir. Tekrar ederim" dedi.

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Demirören Haber Ajansı / Güncel